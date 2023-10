LIVE Piacenza-Civitanova | 22-25 | 16-25 Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | i marchigiani dominano il secondo set

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.26domina ilset, con una grandissima prestazione in difesa. Ihanno alzato illlo a muro, trovando 9 punti con questo fondamentale. Inoltre la squadra di Blengini è riuscita ad essere più presente in ricezione, cosa che non è riuscita a. 16-25 Muro vincente di Lagumdzija ai danni di Leal.vince ilset e si porta ad un passo dalla finale contro Perugia. 16-24 Attacco vincente di Gironi, che viene sporcato a muro. Non riesce però a difendere il pallone Zaytsev. 15-24 Attacco a due mani di Nikolov. 15-23 Parallela vincente di Gironi, il quale attacca perfettamente sul muro in ritardo di. 14-23 Attacco ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Civitanova della Supercoppa 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'...

LIVE Piacenza-Civitanova, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: Romanò sfida Zaytsev nella seconda semifinale OA Sport

LIVE! Gas Sales Piacenza-Lube Civitanova: chi vince raggiunge Perugia in finale di Supercoppa Piacenza24

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Piacenza-Civitanova, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2023.Prima in trasferta in Europa per la Bertram Derthona che questa sera 18:00 sarà ospite del Tofas Bursa in Turchia per la seconda gara di Basketball Champions League. Reduce dalla convincente vittoria ...