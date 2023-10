LIVE Piacenza-Civitanova | 22-25 | 14-23 Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | i marchigiani allungano nel secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-23 Attacco vincente di Nikolov, che salta altissimo e chiude senza alcun problema. 14-22 Chinenyeze è scatenato a muro! Altro Monster Block per il numero 1 di. 14-21 Forza ancora dai 9 metri Simon, che però questa volta non trova il campo. 14-20 Ace di Simon, che piega il nastro con la propria battuta. 13-20 Attacco vincente di Simon, che si riscatta immediatamente. 12-20 MONSTER BLOCK!! Muro perfetto di Chinenyeze ai danni di Simon, che aveva tirato dritto per dritto. 12-19 Muro vincente di Zaytsev, che capisce perfettamente le intenzioni di Gironi. 12-18 Sbaglia dai 9 metri Recine. 12-17 Attacco vincente di Simon, il quale prova a trascinarsi sulle spalle. 11-17 Errore al servizio di Romanò, che non riesce ad entrare in partita. 11-16 Primo tempo ...