LIVE Olimpia Milano-Maccabi 19-21 | Eurolega basket in DIRETTA | dominano gli attacchi in avvio di match

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-21 Mirotic! Ancora il fenomeno spagnolo con la rovesciata al tabellone. 17-21 Tripla di Brown!clamoroso del. 17-18 Bel lavoro in post di Mirotic, che segna con il gancio. 15-18 Arresto e tiro di Colson. Ilnon sbaglia praticamente mai. 15-16 Voigtmann segna in penetrazione. Ottimodel tedesco. 13-16 Colson in penetrazione per il +3. Messina ferma la partita non contento della difesa di. 13-14 Due facili al ferro anche per Nebo. 13-12 ANCORA UNA TRIPLA DI! Voigtmann brucia la retina. 10-12 Brown batte ancora troppo facilmente la difesa milanese. 10-10 Due liberi di Mirotic. 8-10 Tripla di Webb III.sta faticando in difesa in questi primi ...