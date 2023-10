Live dal Parlamento | la giornata politica fuori dai palazzi | manovra e Riforme Venerdì Cdm su premierato

Leggi su notizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il centrodestra si ricompatta attorno alladi Bilancio 2024, bollinata dalla Ragioneria di Stato. Il testo arriva in, la discussione partirà dal Senato.di nuovo Cdm sucostituzionali. Meloni incassa ok dagli alleati su. Contrarie le opposizioni, fatta eccezione per Italia Viva La settimanae dentro i, è ripartita ieri con una doppia convergenza: la maggioranza di governo si è ritrovata sulladi Bilancio 2024, Forza Italia non è stata “accontetata” sul tema cedolare secca, che per gli immobili commerciali passa dal 21 al 26% ., in Cdm arriva la Riforma costituzionale. Meloni ha l’ok degli alleati su. Ok ...