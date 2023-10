LIVE Coppa Italia | si parte con la Cremonese | segue Inzaghi vs Pirlo Si chiude con Bologna-Verona

(Di martedì 31 ottobre 2023) Torna in scena lacon i sedicesimi di finale della competizione, ultimo turno prima dell’arrivo nel torneo delle 8 big di...

Iniziano i sedicesimi di finale dellaItalia . Si parte allo Stadio Zini con Cremonese - Cittadella , poi seguirà la sfida all'Arechi tra Salernitana e Sampdoria (Inzaghi contro Pirlo) e infine il programma si chiuderà con Bologna ...

Diretta Coppa Italia: Cremonese-Cittadella, segui LIVE Corriere dello Sport

Cremonese-Cittadella 0-0 LIVE: Bertolacci dal 1' Sky Sport

Cremonese e Cittadella scenderanno in campo alle 15 di martedì 30 ottobre 2023 per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Le due squadre si giocheranno un posto negli ottavi di finale della compet ..."La Fifa si è data un'agenda in cui si afferma che i paesi ospitanti della Coppa del Mondo devono rispettare i diritti umani" ...