LIVE – Bologna-Hellas Verona 1-0 | Coppa Italia 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023)edsi sfideranno nei sedicesimi di/24. Ad aspettare la vincente del match ci saranno i campioni in carica dell’Inter che stasera capiranno se si troveranno difronte Thiago Motta o Baroni. Il match del Dall’Ara si prospetta intenso e fra due squadre in salute. Gli emiliani stanno attraversando un buon periodo di forma, così come l’uscita sconfitta dall’Allianz Stadium solo al 97esimo sabato scorso. Si parte dalle 21.00. Sportface.it non vi lascerà da soli e vi trasmetterà la cronaca testuale del match. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE CLICCA SU F5 O FAI REFRESH1-0 (40? Moro) 45? Finisce qui il primo tempo trae ...