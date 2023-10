LIVE Alcaraz-Safiullin | ATP Parigi Bercy in DIRETTA | in campo tra 15?! Esordio difficile per il numero 2 del mondo

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23 Il russo ha appena sconfitto Alexander Zverev a Shanghai dopo averci perso in volata nella finale del 250 di Chengdu. 20.20molto insidioso per Carloche se la vedrà con un avversario che in giornata giusta può battere chiunque. Il russo ha appena sconfitto Alexander Zverev a Shanghai dopo averci perso in volata nella finale di Chengdu 20.16 Chiude Cerundolo su Monfils (4-6 7-6 7-5) dopo una lotta pazzesca. Solo Humbert rimasto per la Francia. Tempo di cambiare il pubblico e esordirà nel torneo Carlos. 19.20 Si va al terzo, dopo il quale inizierà l’incontro della t-d-s. 18.20 Monfils vince il primo set contro Cerundolo 6-4. Dopo questa partita ...