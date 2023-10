LIVE Alcaraz-Safiullin | ATP Parigi Bercy in DIRETTA | in campo dopo Monfils-Cerundolo | ma non prima delle 19 30

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Humbert b. Giron 6-4 6-3! Adesso inl’altro francese rimasto in tabellone, Gaelcontroe poi. 15.35 Altmaier batte in 2 set Fils. Adesso inHumbert-Giron,e poi. 13.51 Zverev-Fucsovics 4-6 7-5 6-4. Il tedesco resta in corsa per le Atp Finals sconfiggendo in 2h40 il magiaro. Adesso inAltmaier-Fils, Humbert-Giron,e poi. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno del Masters 1000 di ...

..., Medvedev e Sinner). Su SuperTennis ogni sera in chiaro alle ore 21 il "match of the day". ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 31 ottobre ...

LIVE Alcaraz-Safiullin, ATP Parigi Bercy in DIRETTA: debutto duro per lo spagnolo, il russo può stupire OA Sport

Live Roman Safiullin - Carlos Alcaraz - ATP, Parigi: Punteggi ... Eurosport IT

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL'ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) L. Musetti (tennis) A. Bellandi (judo) ...Oggi a Parigi Bercy debuttano Carlos Alcaraz in singolare e Novak Djokovic in doppio, con l’amico e connazionale Kecmanovic. Il numero 1 del mondo, dopo la vittoriosa finale degli US Open contro ...