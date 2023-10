LIVE Alcaraz-Safiullin 3-6 | 2-1 | ATP Parigi Bercy in DIRETTA | annullate due palle break dal russo in apertura di 2°

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Risposta vincente di dritto! 15-30 Doppio fallo (3). Non ne commetteva dal terzo gioco della partita, quello deldi. 15-15 Splendida volèe in allungo del. 0-15 Non chiude clamorosamentee si offre ad. 2-1 Tutto facile per. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Altra potente seconda, in kick. Non controlla il rovescio. 15-0 Gran seconda di. 1-1 Prima vincente, alla grande. A-40 Spinge alla grande di dritto Roman e fa il punto. 40-40 Servizio e dritto di! 30-40 Non rientra il passante di rovescio di Carlos. 15-40 Con il VAMOS sottolinea ...