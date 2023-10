LIVE Alcaraz-Safiullin 0-0 | ATP Parigi Bercy in DIRETTA | inizia il match

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARomanal servizio 20.50 Tra tre minuti si comincia, serviràper primo.chela caccia al quinto 1000 della carriera. 20.47 Giocatori in campo. 20.44 Aè così. Si fanno le ore piccole perché vengono messi regolarmente 6di seguito per campo, e passano mezz’ore per cambiare il pubblico delle diverse sessioni. 20.40 Nessun precedente tra Romane Carlos. 20.36 Giocatori tra pochissimo in campo. 20.31 Proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto Cazaux, Thompson e Muller. 20.28 Lo stesso si può dire per, il numero 45 del mondo è sicuro di chiudere il 2023 nei top ...