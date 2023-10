L’Italia Under 17 cede 2-1 alla Grecia Azzurrini qualificati all’Elite Round degli Europei

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nell’ultima partita del Gruppo 11 del Qualifyingverso gli2024 di categoria,17 di mister Favo ha ceduto, in casa, 1-2di Chatzopoulos. Nella gara disputata a Forlì, la formazione tricolore è infatti stata superata al termine di un match caratterizzato da ben quattro penalty, tutti peraltro accordati nel primo tempo. Dopo tre minuti è Liberali a sbagliare dal dischetto il possibile vantaggio. Lascampato il pericolo si sblocca andando in vantaggio con Darviras per lo 0-1. Poi un botta e risposta, sempre dal dischetto: momentaneo pareggio di Maiorana e tre minuti dopo, nuovo vantaggio ospite con Kostoulas per l’1-2 dell’intervallo, che diventerà al 90? anche il risultato finale.si qualifica ...