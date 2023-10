L’Iran presiederà il Forum Onu per i diritti umani Esplode la protesta | «Anche gli altri Stati hanno le loro responsabilità sulla nomina»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilsociale del Consiglio delle Nazioni Unite per ida giovedì 3 novembre sarà presieduto dal. La scelta, che ha scatenato inevitabilmente una serie di proteste internazionali, risale a inizio maggio. Nella lettera firmata dal presidente dell’Agenzia Onu per i rifugiati, Vaclav Balek, viene infatti annunciata ladi Ali Bahreini, l’ambasciatore e rappresentante permanente della Repubblica Islamica delalle Nazioni Unite, come presidente dell’incontro annuale inerente «il contributo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione alla promozione deinel contesto della ripresa post-pandemia». All’epoca il Centro per iin Iran ...