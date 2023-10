Lionel Messi fa la storia con l’ottavo Pallone d’Oro

(Di martedì 31 ottobre 2023)fa lavincendo il suo ottavo, un record eccezionale che segna un’epoca nel calcio Nel 2023,ha fatto lavincendo il suo ottavo, confermando la sua supremazia nel calcio mondiale. La sua costanza, abilità straordinarie e dedizione al gioco lo rendono una leggenda vivente. Nel calcio femminile, Aitana Bonmati ha ricevuto il, sottolineando l’importanza in crescita del calcio femminile. Seguono nell’ordine Erling Haaland e Kylian Mbappé. Il Trofeo Kopa è andato a Jude Bellingham, il premio Yashin a Emiliano “Dibu” Martinez, mentre il premio Müller a Erling Haaland. Questi premi celebrano il talento in ...

Ad alzarlo è stato Lionel Messi, seguito da Haaland e Mbappe. Per la Pulga è l’ottava volta in carriera. L’articolo Pallone d’oro 2023, ancora Messi: l’argentino vince per l’ottava volta proviene da ...Vincitore del Pallone d’oro 2023, Lionel Messi, ha parlato cosi durante la cerimonia di premiazione. «Ogni premio è speciale, contano quelli collettivi ma anche quelli individuali sono una ...