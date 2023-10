Lione | Grosso | “Domenica poteva finire in tragedia”

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Quello che è successoseraessere una, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza”. A dirlo è l’allenatore delFabio, che sulla sua pagina Instagram ha rotto il silenzio dopo quanto accaduto, nei pressi del Velodrome. Il pullman su cui viaggiava la sua squadra è stato attaccato dagli ultras del Marsiglia e il tecnico italiano è rimasto ferito: per lui una quindicina di punti di sutura vicino l’occhio sinistro. “Fabioè molto segnato fisicamente. Gli sono stati messi 12 punti. È psicologicamente segnato come il resto del gruppo. Ieri ci sono stati ...