Lione | Fabio Grosso assente alla seduta di allenamento di martedì 31 ottobre

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’Olympiqueha annunciato che il suo allenatore, gravemente infortunato all’occhio sinistro domenica sera a Marsiglia, non potrà dirigere ladi, prevista perpomeriggio alle 15.00. Anche mercoledì dovrebbe essere. All’italiano è stata prescritta un’inabilità totale al lavoro di trenta giorni in seguito all’aggressione subita a Marsiglia mentre l’autobus dell’OL si avvicinava al Vélodrome. Una massiccia lapidazione: la finestra vicinoquale era seduto il tecnico è andata in frantumi, provocando lesioni facciali ae al suo assistente, Raffaele Longo. Il gruppo di tifosi dei Bad Gones ha esposto uno striscione presso il centro sportivo dell’OL per sostenere l’allenatore ...