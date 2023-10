L’Inter ritorna al lavoro | il post Roma non dà novità su due pedine

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023)aldopo aver vinto contro ladomenica alle 18 a San Siro. I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile. AL? Giornata diad Appiano Gentile, doveè tornata in campo dopo la vittoria contro la. I nerazzurri hanno svolto una sessione pomeridiana di allenamento agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff. Nessunaancora per le dueinfortunate: Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. I due non hanno lavorato assieme al gruppo, ma stanno recuperando dai rispettivi infortuni. L’austriaco è fuori dalla partita contro l’Empoli per una distrazione al bicipite femorale, mentre il colombiano è ai box per un’infiammazione al tendine d’Achille. Inter-News - ...