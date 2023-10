L’Inter Miami celebra la Pulce | è già al lavoro dopo il Pallone d’oro FOTO

(Di martedì 31 ottobre 2023)l’ottavodella carriera di Leo Messi.la cerimonia di premiazione di ieri, l’argentino è tornato subito negli States per mettersi a disposizione del tecnico Martino. Prima dell’allenamento i compagni hanno voluto festeggiare l’ennesimo riconoscimento della leggendaria carriera dellagli abbracci, ledi rito con i cartoncini a forma di ‘8’, spazio all’allenamento. “Bienvenido a casa, ganador”, ha scritto su X il club statunitense. Bienvenido a casa, ganador pic.twitter.com/ZKUv6FFyGr — InterCF (@InterCF) October 31, 2023 SportFace.

La Pulce ha lasciato immediatamente Parigi per fare ritorno in Florida e allenarsi con, che lo ha accolto come un re: compagni, staff tecnico e dirigenza gli hanno preparato una ...

Pallone d'Oro 2023, l'Inter Miami cambia il logo per celebrare Lionel Messi - Sportmediaset Sport Mediaset