L’Inter guarda al 2024 | già tre nomi a zero per la prossima stagione

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Manca poco più di un’ora alla fine del mese di ottobre, ma perè già tempo dire a… luglio. È quando si libereranno tre giocatori, possibili parametriche Sport Mediaset dà come futuri innesti. LE VALUTAZIONI – Perè già fermento in vista del, dove potrebbero arrivare altri acquisti a parametro. Dopo Marcus Thuram, André Onana e Henrikh Mkhitaryan (su tutti) nelle ultime due stagioni la dirigenza pensa di ripetere questo tipo di operazioni, senza costo per il cartellino (al netto delle commissioni). Un nome ormai noto è quello di Mehdi Taremi, che stando a Sport Mediaset ha già dato il suo benestare al. È in scadenza a giugno, a gennaio in ogni caso andrà alla Coppa d’Asia. Poi c’è Tiago Djalò, difensore ...