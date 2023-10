Lilie uccisa a martellate nel bagno della scuola | è shock nel mondo dello sport

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) È giallo in Australia per la mortegiovaneJames, trovata morta all’interno di unSt Andrew’s Cathedral School, unaprivata d’élite di Sydney dove faceva l’allenatrice di pallanuoto. La 21enne sarebbe stata brutalmente ammazzata a. Stando ai risultati delle prime indagini,sarebbe stata assassinata a colpi di martello e a riprendere il presunto killer sono state le telecamere presenti nella.LEGGI ANCHE: Saman Abbas, il fratello al processo: “Dirò tutta la verità” Il presunto killer è un suo ex collega Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano un suo ex collega, l’allenatore di hockey Paul Thijssen, di nazionalità olandese, mentre entra nelsubito dopo ...