Liberazione del leader armeno Vardanyan | in campo anche George Clooney

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nella rete di sostegno all’ex oligarca arrestato dopo la capitolazionde dell'Artsakh figurano personaggi del mondo dello spettacolo come l'attore americano e sportivi come il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan. Non si hanno più sue notizie, la famiglia: "temiamo per la sua vita"