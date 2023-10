L’IA raccontata dagli italiani che lavorano nel Regno Unito

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) A poche ore dall’apertura del Summit sulla sicurezza dell’Intelligenza Artificiale che si terrà mercoledì e giovedì a Bletchley Park e a cui l’Italia sarà rappresentata da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, l’ambasciata britannica in Italia ha pubblicato i primi tre episodi di questa nuova serie di #MyGREATBritain, il suo podcast con le storie di alcuni degli oltre 600.000che vivono oltremanica. Ospiti di questi tre episodi (disponibili su Spotify) sono: Angelo Cangelosi, ricercatore e docente di IA all’Università di Manchester; Rossella Arcucci, data scientist e docente di IA all’Imperial College di Londra; Sara Bernardini, professoressa di IA e sistemi autonomi alla Royal Hoollay University of London. I ROBOT E L’UOMO, SECONDO CANGELOSI Pierluigi Puglia, portavoce dell’ambasciata, ha ...