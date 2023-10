L’ex dirigente distrugge il Napoli | la sua bordata divide i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Attacco pesante da parte deldeldopo il pareggio casalingo degli azzurri contro il Milan: le sue dichiarazioni Nell’ultima gara di campionato, ildi Garcia è riuscito ad agguantare un pareggio nella seconda frazione di gioco dopo che il Milan aveva cominciato con un sonoro 0-2 alla fine del primo tempo. Grazie ai cambi e alle giocate di Politano e Raspadori, su punizione, ilè riuscito a sventare una sconfitta che avrebbe sicuramente messo ancor più in discussione la posizione del tecnico francese. Alla fine l’allenatore azzurro si è salvato, ma il suo futuro sulla panchina è ancora in bilico. Anche perché a decidere la gara sono state due giocate di singoli. Il piano di gioco è parso ancora piuttosto confusionario. Inoltre in tanti, anche sui social network, hanno ...