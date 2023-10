Letizia e Paolo | lui svela se c’è già stato qualcosa | le voci | “Oltre il bacio”

Leggi su biccy

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo l’ultima puntata del Grande FratelloMasella ha chiesto aPetris di parlare e le ha dato dei consigli. Il macellaio romano ha suggerito all’amica speciale di valutare bene se rimanere con il fidanzato che l’ha fatta soffrire, ma le ha anche detto di non farsi influenzare dalle opinioni degli altri concorrenti. “Tu non ti devi far condizionare da me o da chi ti dice ‘è quello giusto mettiti con lui’. Tu sai che mi piaci e io apprezzo tutto di te e che non ti vedrei mai come un problema. Ma tu devi capire ciò che vuoi davvero. Decidi tutto e poi pensa se andare dao se restare sola e prenderti i tuoi spazi. A me interessa solo vederti felice. Medita, pensa a cosa ti fa stare meglio e poi agisci. Sai che mi trovi, io sono qui se tu mi vorrai”.a ...