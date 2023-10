Lerda | “Noi ambiziosi | non presuntuosi Poteva starci un pareggio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della sfida di Serie C contro il Benevento, Francoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Potenza dopo la gara contro i giallorossi di Matteo Andreoletti. Prestazione – Il Benevento ha dominato nel possesso palla, per il resto abbiamo subito gol su un’autorete. Avevamo preparato questa partita, volevamo esseree non. Abbiamo avuto poche possibilità, ma il primo tempofinire zero a zero. Nella ripresa abbiamo cambiato strategia e abbiamo fatto meglio sul piano del gioco. Alla fine cistare anche un, ma dobbiamo uscire anche da questa prestazione. Il Benevento non centra nulla con noi e non siamo usciti con le ossa rotte. Scelte – Avevano ...