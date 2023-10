Leonor di Spagna | un tailleur bianco Made in Spain per il giuramento sulla Costituzione

Leggi su vanityfair

(Di martedì 31 ottobre 2023) La principessa delle Asturie compie 18 anni e per la cerimonia rende ufficiale il ruolo di erede al trono opta per un look pulito e ricco di significato. Sua sorella Sofia sfoggia un cape dress preso a noleggio mentre la regina Letizia si piega al blu che fa tendenza