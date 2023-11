Leo Messi | il Pallone d’Oro è un affare di famiglia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ottavoa Leo. Il calciatore argentino è ancora una volta il primo in classifica, seguito da Erling Haaland e Kylin Mbappé. A ritirare il premio, si è presentato con tutta la. Antonela Roccuzzo e i tre figli si sono stretti al campione di casa: i loro outfit erano impeccabili… del resto sono habitué a questo evento. Calciatore e… modelloritira il premioNon c’erano molti dubbi su chi avrebbe vinto (ancora una volta) il. Campione del mondo con la sua Argentina, Leopartiva da favorito. Il calciatore, attualmente attaccane dell’Inter Miami, è stato premiato, non a caso, da David Beckham (con un look perfetto, ci arriviamo dopo), attuale proprietario della squadra statunitense. Nella sua notte da re, ...

La straordinaria accoglienza dei compagni non era tutto per Lionel. L'argentino ha di recente vinto il Pallone d'Oro 2023, venendo effettivamente eletto come il ... In quest'occasionescenderà ...

Leo Messi si racconta: "Questo Pallone d'Oro è un grande riconoscimento per me" TUTTO mercato WEB

Pallone d'Oro 2023 - Leo Messi: "Non vincere per anni con l'Argentina è stata una spina nel fianco" Eurosport IT

In occasione della vittoria del Pallone d'Oro per Lionel Messi, l'Inter Miami ha in programma una festa per il prossimo 10 novembre ...Lautaro Martinez è il protagonista di quest’Inter. Presto arriverà il rinnovo di contratto per blindarlo. Ecco secondo TuttoSport quando è atteso il procuratore in Italia e le cifre di ritocco dell’in ...