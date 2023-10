Legge di Bilancio | Pensioni | Taglio Fiscale | Affitti e Altre Misure

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma - Ladi, composta da 109 articoli, ha iniziato il suo iter al Senato senza modifiche dalla maggioranza per accelerare l'esame e rassicurare i mercati sull'attendibilità della versione adottata dal governo. Ecco alcune delle novità presenti nel testo:, Quota 103 con Penalizzazioni: La possibilità di pensione anticipata a quota 103 è stata reintrodotta, ma l'assegno sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo. I tempi di uscita si allungano: 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici. L'assegno mensile non potrà superare quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente. Rivalutazione delle: Lefino a 2.000 euro al mese saranno rivalutate al 100%, mentre per quelle tra 4.000 e 5.000 euro al mese ...