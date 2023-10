Legge di bilancio | inflazione al 18% e aumenti salariali fermi al 5 | 80% Fracassi FLC CGIL | si rafforzano ragioni sciopero 17 novembre

(Di martedì 31 ottobre 2023) “I contenuti del testo delladi2024 licenziata dal Consiglio dei Ministri e che seguirà ora l’iter parlamentare di approvazione sono del tutto lontani dalle più immediate necessità dei lavoratori di scuola, università, ricerca e Afam”. A dirlo è Gianna, segretaria generale della FLC. L'articolo .

I controlli esecutivi non sono una novità del 2023 cisto che la disciplina in questione è stata inasprita già dalladi2020 volta a effettuare controlli più severi nei confronti di chi ...

Il testo ufficiale del disegno di legge di Bilancio per il 2024 Pagella Politica

Manovra, il testo è arrivato in Senato. Pensioni, Iva, sanità e asili nido: cosa sapere Sky Tg24

Lunedì sera il governo ha inviato al Senato il testo del disegno di legge di bilancio, con un certo ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato per legge: ma è un ritardo che è ormai diventato ...L'ha detto in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo alle richieste delle opposizioni - in particolare di Andrea De Giorgis del Pd che è intervenuto a fine seduta - di garantire ...