Legge di Bilancio | 11 | 6 miliardi per il Ponte sullo Stretto | 10 mila borse di studio per l’Erasmus

(Di martedì 31 ottobre 2023) Saranno circa 17i lavoratori che potranno accedere alla pensione con Quota 103 nel 2024, con almeno 62 anni di età e 41 di contributi. La stima è contenuta nella Relazione tecnica allegata alladi, approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre e inviata in parlamento. Su questa stima, sinel documento, peserà il metodo di calcolo dell’assegno interamente contributivo e il tetto a quattro volte il trattamento minimo (2.252 euro lordi) fino al momento del raggiungimento dell’età di vecchiaia (era cinque volte nel 2023). Nel 2025, la platea di beneficiari che hanno raggiunto i requisiti nel 2024 potrebbe salire a 25persone, per poi scendere a 3persone nel 2026. Il costo di Quota 103 Per quanto riguarda il costo della misura, la ...

Sulla Manovra 2024 c'è l'ok del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stata infatti bollinata dalla Ragioneria dello Stato ladiper il prossimo anno, costituita da 109 articoli e 6 allegati. Il via libera alle Camere è arrivato dopo una breve riunione a Palazzo Chigi, durata appena un'ora, presieduta dalla ...

Acqualagna (Pesaro), 28 ott. Quello sulla manovra "e' un lavoro che abbiamo sostanzialmente concluso. Lunedì arriva in Parlamento, non è stata modifica rispetto ai saldi di bilancio… Leggi ...