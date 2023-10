L' economia frena ma è una questione globale | non solo italiana

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dov’è quell’atterraggio morbido di cui tanto si è ventilato a Francoforte negli ultimi mesi mentre si alzavano i tassi di interesse? Nessuna traccia. L’europea è ferma. Mesi di rialzi dei tassi da parte della Bce hanno portato il continente a rischio recessione. I dati economici diffusi tra ieri e oggi parlano chiaro: l’inflazione sta calando (in Italia a ottobre + 1,8% come non succedeva da luglio 2021, nell’Eurozona da 4,3% di settembre è scesa a 2,9% in ottobre), ma la debolezza è lampante (crescita a zero), a partire dalla locomotiva, la Germania (- 0,1% nel terzo trimestre). La politica monetaria dei falchi contro l’inflazione più che un soft landing ha portato a un raffreddamento dell'. La settimana scorsa la Bce, nel concedere una pausa lasciando i tassi invariati, aveva avvertito che le aspettative per l’ultima parte del 2023 ...