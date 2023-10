Lecco | Bonazzoli | «Testa libera e serenità | le chiavi per la salvezza»

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tre partite e sei punti, con due vittorie contro Pisa e Palermo: il nuovodista trovando continuità. Il tecnico ha parlato a Tuttosport Tre partite e sei punti, con due vittorie contro Pisa e Palermo: il nuovodista trovando continuità. Il tecnico ha parlato a Tuttosport. Le sue dichiarazioni: MENTALITA‘ – «Sicuramente abbiamo innalzato la parte fisica, siamo partiti da questo, un lavoro che era iniziato già la settimana prima del mio arrivo. Visto che possiamo avere qualcosa in meno degli avversari, dobbiamo correre più degli altri. Poi, abbiamo cercato di dareai giocatori ma nello stesso tempo li abbiamo responsabilizzati dicendo loro che c’erano i mezzi per uscire da questo trend negativo, la classifica non doveva pesare».– ...

...contro ilnon è semplice, anche perché i primi minuti davano dei segnali incoraggianti , tutto sommato. Sfaldati, disintegrati, con il passare dell'orologio: gli ospiti guidati da...

Lecco, Bonazzoli: "Impresa a Palermo. Non so qui per imporre le mie idee, serviva un segnale" TUTTO mercato WEB

Lecco, Bonazzoli: “Ci godiamo il momento. Fortuna con le due traverse Rispondo così” Mediagol.it

Il Lecco ha letteralmente cambiato marcia dall’arrivo di Bonazzoli in panchina. Il colpaccio in casa del Palermo per 2-1 ha rilanciato le sorti dei lombardi dopo il ko incassato tra le mura amiche pro ...Due vittorie esterne di grande peso a Pisa e a Palermo. Il Lecco, sotto la guida di Emiliano Bonazzoli, ha dimostrato un grande carattere, conquistando campi difficili contro avversari attrezzati per ...