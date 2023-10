Lecce | i convocati per il Parma | cinque assenze

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roberto D’Aversa, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro ilRoberto D’Aversa, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani in Coppa Italia contro il. Indisponibili Dermaku, Blin, Kaba, Corfitzen e Burnete. Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone, Samooja.Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti.Centrocampisti: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek.Attaccanti: Almqvist, Banda, Krstovic, Listowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.

... il cast a Taranto per presentare il film Cultura [ 31/10/2023 ] Biglietti da Amina: 'voglio tornare e passeggiare acome prima' Cronaca [ 31/10/2023 ] Coppa Italia,- Parma i...

Coppa Italia Frecciarossa: i convocati di Lecce - Parma US Lecce

Lecce-Parma, i convocati di D'Aversa per la Coppa Italia: cinque gli indisponibili TUTTO mercato WEB

L'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Parma, sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledi' 1 novembre 2023 alle ...Intermezzo di Coppa Italia domani per il Lecce, atteso dalla sfida dei sedicesimi della competizione tra le mura amiche con il Parma. A presentare ...