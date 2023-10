Le stelle di Davide a marchiare le case degli ebrei in Europa hanno complici e mandanti

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023) Fermatevi un momento e guardate queste foto. Scorretele una per una. E pensate… Alcune sono state scattate oggi in Francia, a Parigi, in una zona centrale abitata da. Le altre, analoghe, in realtà sono di 10 giorni fa ed arrivano dalla Germania. La sostanza è la stessa: siamo al marchio, siamo alla segnalazione delle, siamo tornati indietro di 80, 90 anni ai tempi del genocidio. Ripetiamo: siamo tornati al genocidio. Stiamo esagerando? Beh, chi pensa questo è invitato a vedersi i video (qui ne trovate uno) di quelli girati domenica in Dagestan dove l’aeroporto è stato preso d’assalto da centinaia di musulmani inferociti cheassaltato un aereo per la sola colpa di provenire da Israele. Non fosse intervenuta la Polizia il ...