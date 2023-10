Le spese pazze della famiglia Soumahoro | spariti 2 milioni di soldi pubblici

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si è più volte schermato dietro un «non sapevo» il deputato Aboubakar, oggi al gruppo Misto dopo che a gennaio scorso ha lasciato Verdi-Sinistra per lo scandalo che ha colpito la coop Karibu. Non si è accorto che tra il 2017 e il 2022 la moglie Liliane Murekatete - alias “Lady” - e la suocera Marie Therese Mukamitsindo si sono appropriate di 1.950.167 euro di fondi