Le previsioni meteo di mercoledì 1 novembre

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma Cieli coperti al mattino ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio attese deboli precipitazioni. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature comprese tra +13°C e +19°C. Lazio Nuvolosità compatta al mattino, mentre al pomeriggio sono attese pioviggini sparse. In serata nessuna variazione con ancora tempo uggioso prevalente. NAZIONALE AL NORD Sia al mattino che al pomeriggio molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria e localmente sulle Alpi centro-occidentali, con neve oltre i 1900-2000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite con tempo per lo più asciutto, salvo dei fenomeni ancora sulla Liguria e tra Alpi centrali e Triveneto. Neve oltre i 2000 metri. AL CENTRO Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni tirreniche e ancora asciutto altrove. Tra la ...