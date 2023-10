Le giovani della Gen Z e la rivoluzione contro lo stress lavorativo | L’avvento delle “soft girls”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’era dopo il girlboss per leGen Z Nell’era post-girl boss, un nuovo movimento tra ledonne sta guadagnandopopolarità: le “”. Mentre la lotta per i dirittidonne e la parità salariale sono ancora argomentirilevanti, la Generazione Z sta portando avanti unapinkwashing silenziosa. Questa nuova tendenza non è centratagirl solamente su carriere di successo, ma punta anche al benessere personale. La filosofia’ Nel passato, l’emancipazione femminile era frequentemente associata alla conquista di posizioni di potere sul posto di lavoro. Ma il ...