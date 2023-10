Le donne? Anche io cucino spesso | Juve | alle Iene Giuntoli prova a mettere una pezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Intervenuto al Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta a inizio mese, Cristianoera caduto su una buccia di banana con un'espressione del tutto sessista. La domanda era inerente al tema di come valuta un giocatore sul mercato. L'intenzione era quella di parlare del lato umano del calciatore, del contesto di vita (a cominciare dall'ambito familiare) e delle abitudini fuori dal campo, finoqualità tecniche. Prima però di scivolare su una frase che fa parte di un pensiero vecchio stampo: ”Per sbagliare meno si devono prendere tante informazioni che vanno incrociate con quel che emergedai video — disse allora — Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi sia quella giusta, la porti a cena ma poi capisci strada facendo, quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non ...