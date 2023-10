L’azione di Israele è fuori dal diritto | l’unica via d’uscita è superare la dinamica della vendetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) “E’ sempre possibile affermare: ‘Mi è stata fatta violenza, e ciò mi autorizza ad agire nel segno dell’autodifesa’. Molte atrocità vengono commesse nel segno di un’autodifesa che, proprio per il fatto di garantire una giustificazione etica permanente alla rappresaglia, non conosce alcun limite e può non avere alcun limite. Questa strategia ha sviluppato un’infinità di modi per ridefinire l’aggressione come sofferenza, e quindi fornisce infinite giustificazioni per trasformare quella sofferenza in aggressione”. Judith Butler, filosofa statunitense, ebrea e nonviolenta, scriveva queste parole nel 2005 in Criticaviolenza etica: tornano alla mente in questi giorni in cui la rappresaglia illimitata è tornata ad essere paradigma dei conflitti. Il 27 ottobre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a larga maggioranza la risoluzione che chiedeva la “tregua ...