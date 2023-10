Lautaro alimenta la fiducia dell'Inter | il punto sul rinnovo

Il fatto che gente comee Barella non vogliano neanche sentirlo nominare la dice lunga ... penso che quando qualcuno di noi per interessi individualiil clima d'odio è sbagliato in ...

Inter-Roma è anche Lautaro contro Lukaku. I due super rivali che s’erano tanto amati la Repubblica

Inter-Roma, la partita di Lukaku: fischi assordanti e insulti a ogni ... Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. È arrivato il momento che gli interisti attendevano da tempo: Lukaku torna a San Siro da avversario, dopo essersi comportato come si è comportato. Inutile riavvolgere ...Rispetto alla Champions, qualche cambio contro i giallorossi dell'ex ingrato Lukaku e dell'ex Mou, che non sarà in panchina ...