Latina Nuovo “villaggio di accoglienza” | il punto in commissione Servizi Sociali

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 31 ottobre 2023)– L’assessore aiMichele Nasso e l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno partecipato alla, presieduta dal consigliere Nicola Catani, per fare ilsuldi” che sorgerà in via Monfalcone, accanto al vecchio campo incendiato. “Il ‘di’ è quasi pronto – L'articolo Temporeale Quotidiano.