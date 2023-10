L’Atalanta cala ancora la serranda | 7 partite su 10 senza subire gol in Serie A

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Empoli. Due parate diverse, ma anche per certi versi simili: quella di Carnesecchi su Puscas nel finale di gara contro il Genoa domenica (22 ottobre) e quella di Musso con il petto su Cambiaghi ad Empoli una settimana e un giorno dopo. Intervento da tre punti il primo, meno significativo ai fini del risultato e anche meno difficile il secondo, essendo arrivato sullo 0-3, ma statisticamente rilevante, perché, come in Atalanta-Genoa, arrivata sull’unica, vera grande occasione concessa agli avversari. Morale della favola:concede poco e subiscemeno. Terza difesa dellaA con 8 gol concessi, tutti in tre, in trasferta: Frosinone, Lazio, Fiorentina. Guardacaso le uniche trestagionali in cui sono effettivamente arrivate delle sconfitte. Quando la Dea porta a casa il ...