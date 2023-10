“Las Crónicas del 10” | il libro che celebra Maradona e unisce Napoli e Cali

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 ottobre 2023) Alla Fiera Internazionale deldici sarà anchee il. Durante la fiera sarà infatti presentato il“Lasdel 10”. Il“onora, la città invitata alla Fiera quest’anno edue città attraverso le storie del calcio argentino“. Il protagonista non può che essere Diego Armando. A parlare della presentazione deldedicato aè el Pais. Il quotidiano scrive come all’interno di “Lasdel 10” ci siano i racconti dei più grandi giornalisti della Colombia. Da Hugo Mario Cárdenas con “Nato in Argentina e consacrato in Italia, ma riparato in Colombia” a César Polanía con “Il giorno in cui ...