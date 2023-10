Lancio di fumogeni con i tifosi del Milan | arriva la sanzione per il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Oltre allo spettacolo in campo, Napoli –è stata purtroppo anche scenario di “scontri” tra le tifoserie dei due team. Come prevedibile, èta la sazione del Giudice Sportivo per il Napoli a causa degli “scontri” di domenica scorsa tra supporters partenopei eisti. Nello specifico, seppur nonndo al contatto fisico, nel corso della prima frazione è avvenuto per qualche minuto uncontinuo die petardi verso il settore ospiti, un fatto grave, tanto dare a causare l’interruzione del match per oltre un minuto. Il comunicato del Giudice Sportivo, l’ammenda al Napoli Alla SSC Napoli è stata comminata una ammenda di 12 mila euro, motivata con tali argomentazioni: “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque ...