L' ammiraglio Donato Marzano confermato presidente della Lega Navale

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'di squadra in ausiliariaè statoalla guidaItaliana per il triennio 2023 - 2026. La nomina delNazionaleLNI è stata ...

L'di squadra in ausiliariaMarzano è stato confermato alla guida della Lega Navale Italiana per il triennio 2023 - 2026. La nomina del Presidente Nazionale della LNI è stata ...

L'ammiraglio Donato Marzano confermato presidente della Lega ... Agenzia askanews

Donato Marzano Confermato Presidente della Lega Navale - Napoli Virgilio

Roma, 31 ott. (askanews) - L'ammiraglio di squadra in ausiliaria Donato Marzano è stato confermato alla guida della Lega Navale Italiana per ...L’ammiraglio di squadra in ausiliaria Donato Marzano è stato confermato alla guida della Lega Navale Italiana per il triennio 2023-2026. La nomina del Presidente Nazionale della LNI è stata ...