" Sono sieropositivo, ma questo non vuol dire che la mia vita sia finita ", le sue parole d'al basket. E dopo aver riposto in una bacheca virtuale i suoi titoli (l'anello della NBA conquistato ...

L'Aids e l'addio al basket poi la nuova vita: "Magic" Johnson oggi è miliardario Tiscali

Addio caldo, calano le temperature | Ogliastra vistanet

L’estate che pareva ormai non finire più, lascerà il passo a temperature più basse già a partire da domani. In arrivo, infatti, secondo i meteorologi “la prima perturbazione autunnale”. Da giovedì, po ...Marco Predolin, classe 1951, nasce a Borgo Val di Taro e cresce a Sestri Levante. Diventa famoso all’inizio degli anni ‘80 presentando i programmi televisivi “M’ama non m’ama” e “Il gioco delle coppie ...