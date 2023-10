Ladri beffati dal blocco motore | i Carabinieri arrestano due persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Serino, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra, hanno tratto in arresto per furto di autovettura, una 27enne e un 29enne, entrambi originari della Slovacchia e senza fissa dimora. Gli stessi, verso mezzogiorno di ieri, avrebbero rubato un’autovettura parcheggiata nel pieno centro di Serino. Sfortunatamente per loro, l’azione delittuosa è stata notata da una persona che, a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità, non ha esitato ad allertare il 112. Prontamente giunti sul posto, i, appreso che i dueavevano abbandonato il veicolo rubato e si erano dileguati a piedi allorquando è entrato in funzione il dispositivo ...