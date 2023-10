L' addio di Visco fra tante crisi e pochi miracoli

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Questa mattina non sarà una comealtre per Ignazio. Il governatore di Bankitalia è atteso alla Giornata del risparmio, organizzata dall'Acri e giunta all'edizione numero 99. Circa ventiquattr'ore dopo, l'uomo che guida la vigilanza bancaria italiana dal novembre del 2011, lascerà Palazzo Koch, per sempre. Al suo posto, arriverà Fabio Panetta, direttamente dal comitato esecutivo della Bce, di cui è membro da tre anni buoni e dove si è battuto, negli ultimi mesi, contro i falchi tedeschi che volevano portare il costo del denaro al 5% (salvo poi capitolare e accettare il primo stop dopo dieci rialzi), in poco più di un anno. Oltre a essere una sorta di padre putativo dell'euro digitale, che proprio in queste settimane sta finalmente prendendo formae vita. Al suo posto arriverà proprio un uomo di Bankitalia, Luigi Cipollone, attuale vice ...