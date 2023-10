La sonda Juno della NASA scopre sali e sostanze organiche su Ganimede

A vederla da vicino, per la prima e unica volta, è stata laVoyager 2 nel suo fly - by nel ... grazie all'entusiasmante lavoro della missione Cassini e dell'attuale missione. Urano non ha ...

Con la sonda Juno sono stati scoperti sali e sostanze organiche su Ganimede Astrospace.it

Juno, uno strumento italiano trova sali minerali su Ganimede Passione Astronomia

Dopo quasi 5 anni di viaggio la sonda della Nasa Juno ha raggiunto l’orbita di Giove. Un obiettivo storico nella corsa alla ricerca spaziale che è stato raggiunto quando in Italia albeggiava e che la ...Dados foram coletados pelo espectrômetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) a bordo da espaçonave durante passagem próxima de Ganímedes ...