La Russa jr convocato dalla Procura di Milano | testimonierà sulla presunta violenza sessuale

Il governo del Daghestan hauna riunione di emergenza in risposta agli eventi dell'... che cercano di dividere la società. Sergey Melikov ha detto che i disordini in Daghestan sembrano ...

La Russa jr verrà convocato in questura: chiesto il Dna da confrontare MilanoToday.it

Milano, accusato di violenza sessuale: La Russa jr sarà interrogato L'Unione Sarda.it

La manovra è arrivata in Parlamento: un motivo di soddisfazione e un rammarico per Matteo Salvini. «Soddisfatto per l’aumento di stipendi e pensioni e per il record di fondi per la sanità. Abbiamo sme ...Le indagini dopo la denuncia per violenza sessuale da parte di una 22enne La Procura di Milano è intenzionata a convocare Leonardo Apache La Russa e l’amico dj ‘Tommy’… Leggi ...