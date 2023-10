La Russa arbitro a tutto campo tra la guerra Iv-Azione e gli emendamenti al Bilancio | garantirò tutti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tra l’infuocato avvio del ddl die le complesse mediazioni tra calendiani e renziani, è stata una giornata intensa per il presidente del Senato Ignazio La. Con l’assegnalla commissione Finanze del ddl trasmesso lunedì dal governo, Laha dato il via alla sessione di. Il presidente del Senato ha anche accolto la proposta di stralcio di alcune norme della Manovra avanzata dalla Commissione stessa. Il taglio riguarda tre norme di carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari. Il presidente del Senato garantisce la “puntuale osservanza di tutte le norme regolamentari” Non sono mancati momenti di fibrillin aula. Sono qui per «garantirenelle loro facoltà concesse dal regolamento, qualsiasi annuncio politico non può ...